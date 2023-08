Tg Sport – 23/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gravina deluso da Mancini: “Motivazioni deboli e superficiali” - Supercoppa Primavera, trionfa la Roma sul Lecce - Tamberi è campione del mondo di salto in alto - US Open, si comincia Lunedì a Flashing Meadows - Massimo Palanca, il re del gol da calcio d'angolo compie 70 anni glb/gtr