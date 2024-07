Tg Sport – 23/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ancora Taremi in gol, l’Inter batte 2-1 la Pergolettese - La Juve vuole Adeyemi, il Bologna prova il colpo Hummels - Verso i Giochi, il tennis italiano per una storica medaglia - Pogacar non andrà alle Olimpiadi, ha bisogno di riposo - Curatoli “A Parigi i dettagli faranno la differenza” mc/gtr