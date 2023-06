Tg Sport – 23/6/2023

In questa edizione: - Under 21 battuta dalla Francia in un Europeo senza tecnologia - Inter, dopo Dzeko in uscita Brozovic, Onana e Gosens - Draft NBA, Wenbanyama agli Spurs e due fratelli nei primi cinque - Ganna campione italiano a cronometro, Zana non difenderà il tricolore - Per Sinner derby vinto e infortunio, Wimbledon a rischio - Si scaldano i motori ad Assen, storica pista del MotoGP glb/gtr