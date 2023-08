Tg Sport – 22/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un bel Milan vince a Bologna, in gol Giroud e Pulisic - Il calciomercato continua con tante sorprese - Rugby, 33 convocati per il mondiale in Francia - Sette su sette, l'Italbasket arriva ai Mondiali con tanti sorrisi - L'addio a Carlo Mazzone, un padre affettivo per tutti gm/gtr