Tg Sport – 22/12/2023

ROMA (ITALRPESS) - In questa edizione: - La Superlega presenta i suoi format, l’Uefa è tranquilla - L’Inter senza Lautaro, la Juve a Frosinone dai suoi baby - Non basta il primo tempo, la Virtus si spegne a Valencia - Ciclismo, Dagnoni “Anno importante, bilancio positivo" - Bittner “2023 memorabile per il pentathlon, anno irripetibile” ari/gtr