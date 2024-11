Tg Sport – 22/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner trascina l’Italia in semifinale, battuta l’Argentina - L’Italia di Spalletti trova la Germania nei quarti di Nations - Guardiola spegne i sogni italiani, rinnovo col City fino al 2027 - Milano vince ancora in Eurolega, 98-86 al Maccabi - Milano-Cortina, Malagò e Fontana sanno che serve fretta mc/mrv