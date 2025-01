Tg Sport – 22/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner devastante va in semifinale, Sonego fuori lottando - Una bella Atalanta e una brutta Juve sicure dei playoff - Storico Bologna, rimontato il Borussia Dortmund - Presentato il Sei Nazioni a Roma, l’Italia vuole stupire - Federciclismo, rieletto Dagnoni alla presidenza "Grato per la fiducia" gm/gtr