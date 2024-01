Tg Sport – 22/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Malore per Gigi Riva, ricoverato a Cagliari - Vlahovic è l’uomo in più, la Juve torna in vetta - Soulé è uno spettacolo, Nicola mette il primo mattoncino - La Virtus doma Varese, Milano ok e Brescia sola in testa - Finisce il sogno di Paolini, Sinner in cerca della semifinale - La Barba al Palo - E la Juventus ci salvò la faccia glb/gtr