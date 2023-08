Tg Sport – 21/8/2023

In questa edizione: - Napoli, Inter e Juventus partono forte, steccano le romane - La Spagna del calcio femminile è Campione del Mondo - Bagnaia domina in Austria, torna a volare la bandiera italiana - Delusione per Jacobs e Iapichino, ma ci sono due medaglie - La Barba al Palo - La Juve del popolo gm/gtr