Tg Sport – 21/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Prima amichevole ok per il Milan, brilla Pulisic - Prima uscita per Garcia, la Lazio si coccola Immobile - la Red Bull cerca il record all’Hungaroring, si rivede Ricciardo - Pallacanestro Varese, Matt Brase non è piu’ l’allenatore biancorosso - Pallanuoto maschile, Cina dominata dal Settebello - Via al Mondiale donne, l’Italia vuole stupire - Paura per Donnarumma, rapinato a Parigi con la compagna ari/gtr