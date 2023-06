Tg Sport – 21/6/2023

In questa edizione: - Ronaldo da record, decisivo anche nella sua gara 200 in Nazionale - Lecco, possibile esclusione dalla Serie B per colpa dello stadio - Al via la terza edizione dei Giochi Europei a Cracovia - Sinner e Sonego ok nel torneo di Halle - Kasatkina, Svitolina e 5 azzurre ai "Palermo Ladies Open" mc/gtr