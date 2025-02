Tg Sport – 21/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Champions League, agli ottavi per l’Inter ci sarà il Feyenoord - Roma batte Porto + sorteggi Europa League - Berrettini fuori a Doha, out anche Darderi a Rio - Viviani non si ferma, contratto di un anno con Lotto - Formula Uno, alle porte di una stagione spettacolare /gtr