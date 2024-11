Tg Sport – 21/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia vince la Billie Jean King Cup, battuta la Slovacchia - Torna il campionato, Inter e Atalanta per la vetta - Bologna cade in casa col Fenerbahce, la Virtus è ultima - Monza e Milano travolgenti in Champions League di volley - Cleveland ricomincia subito a vincere, sorridono i Warriors gm/gtr