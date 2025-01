Tg Sport – 21/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan non può sbagliare, l’Inter per la qualificazione - Un Como di lusso travolge l’Udinese 4-1 - Serie A di Basket, quattro squadre in testa alla classifica - Bolelli-Vavassori in semifinale agli Australian Open - Federscherma, Luigi Mazzone presidente "Una vittoria di squadra" gm/gtr