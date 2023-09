Tg Sport – 20/9/2023

ROMA (ITALPRESSW) - In questa edizione: - Super Provedel salva la Lazio, 1-1 con l’Atletico - Un bel milan non basta, il Newcastle di Tonali resiste - Coppa Davis, sarà l’Olanda il primo avversario alle finals - Quattro su quattro per il volley azzurro al pre-olimpico - Europei di ciclismo, speranze azzurre per ganna - Nadal verso il ritiro, con frecciata a Djokovic ari/gtr