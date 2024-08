Tg Sport – 20/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ancora un immenso Sinner, suo il torneo di Cincinnati - La Juve di Motta parte forte, 3-0 al Como di Fabregas - Uragano Atalanta a Lecce, poker con i gol dei nuovi - Jacobs si prepara per la rivincita al Golden Gala di Roma - In B è una super Juve Stabia, rimontona della Salernitana gm/gtr