Tg Sport – 20/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Arabia tenta Immobile, la Lazio smentisce - Il primo trofeo della stagione è del Siviglia - Nations League Volley, Italia in semifinale - Basket, i convocati di Pozzecco per il raduno pre-mondiale - San Siro si candida per la finale di Champions 2026 o 2027 - Splendido oro azzurro nella staffetta mista di fondo mc/mrv