Tg Sport – 20/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fallimento italiano in Champions, fuori anche la Juve - Mbappè schianta Guardiola, il Psg ne fa 7 al Brest - Debutta la SF-25 a Fiorano, Vasseur “Prime impressioni ok” - Doncic e Lebron non decollano, seconda sconfitta di fila - Sedentarietà in calo ma ancora diseguaglianze nell'accesso allo sport /gtr