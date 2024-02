Tg Sport – 20/2/2024

In questa edizione: - Via Mazzarri, arriva Calzona che trova subito il Barcellona - Addio a Andy Brehme, leggenda tedesca che ha vestito nerazzurro - Musetti e Sonego flop a Doha, continua il periodo buio - Ferrari pronta per i test in Bahrain, Vasseur “Sainz andrà forte” - Napoli accoglie i campioni del basket, orgoglio di sindaco e presidente gm/mrv