Tg Sport – 20/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Simonelli è il nuovo presidente della Lega di Serie A - L’Inter vince 2-0, ai quarti c’è la Lazio - La Fiorentina pareggia in Portogallo, viola agli ottavi - Mondiale per club, Milano e Conegliano in semifinale - NBA, un altro record per Lebron James - Mei "A Los Angeles 2028 i big avranno ancora cartucce da sparare" ari/gtr