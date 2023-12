Tg Sport – 20/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Napoli che batosta, 4-0 in coppa col Frosinone - Mondiale per club, Fluminense - Manchester City la finale - Hackett stende l'Olympiakos, Virtus Bologna seconda in Eurolega - In Italia un nuovo laboratorio antidoping entro il 2025 - L’atletica piange Andrea Barberi, scomparso a 44 Anni glb/gsl