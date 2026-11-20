Tg Sport – 20/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Alcaraz batte Cobolli in 2 set e vola in semifinale alle Finals - La Roma ritrova Dybala e Svilar verso Parma - La Lazio blinda Frattesi per la sfida contro il Lecce - L'Inter riabbraccia Stankovic verso l'Atalanta - Il Milan ritrova Maignan, Hutchinson sogna il riscatto - Spalletti recupera Conceiçao nella Juventus - De Laurentiis chiede una svolta ad Allegri al Napoli - Sorteggiati a Nyon i quarti di Nations League - Russell svetta nelle libere di Las Vegas, Leclerc 3° - Bezzecchi guida le prime libere di Portimao davanti a Martin - Fitp e Intesa Sanpaolo, tennis inclusivo alle Nitto Atp Finals /gtr