Salute mentale, Unobravo “Educare alle emozioni a scuola per superare gli stereotipi”

MILANO (ITALPRESS) - Superare i tabù sulla salute mentale maschile e promuovere l'alfabetizzazione emotiva fin dai banchi di scuola per prevenire le dinamiche relazionali tossiche. È la direzione tracciata da Corena Pezzella, psicoterapeuta e clinical manager di Unobravo, che in un'intervista all'Agenzia Italpress fa il punto sulla consapevolezza emotiva in Italia. "Nonostante le nuove generazioni mostrino una maggiore apertura verso i temi della salute mentale, la mancanza di competenze emotive di base rende difficile descrivere i propri bisogni", spiega Pezzella. Un ostacolo che riguarda in modo particolare la popolazione maschile: infatti, solo il 38% dei pazienti che si rivolgono al supporto psicologico è rappresentato da uomini, un dato comunque in crescita negli ultimi anni.(ITALPRESS) trl/gsl