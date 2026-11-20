Colonnine, l’Ue cresce ma il target 2030 resta lontano

ROMA (ITALPRESS) - Le infrastrutture di ricarica pubblica nell’Unione europea continuano a crescere, ma in modo disomogeneo e a un ritmo ancora insufficiente per centrare i target del 2030. È quanto emerge dal rapporto di Transport & Mobility Leuven, relativo al terzo trimestre 2026. A settembre 2026 la capacità di ricarica pubblica nell’Ue ha raggiunto i 42,9 GW, con un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. Una fetta consistente della rete, però, è ancora composta da punti in corrente alternata a bassa potenza, utili per le soste prolungate ma poco adatti ai lunghi spostamenti. Per sostenere la crescita del parco elettrico e ridurre l’ansia da autonomia, la futura espansione dovrà quindi puntare soprattutto sulle stazioni ultra-rapide in corrente continua, in particolare lungo le principali arterie autostradali. Il rapporto evidenzia inoltre due criticità. La prima è la distribuzione geografica: in alcuni Paesi trovare una colonnina è semplice, in altri molto più complicato. La seconda riguarda il target fissato dalla Commissione europea, pari a 3,5 milioni di punti di ricarica pubblica entro il 2030. A settembre 2026 se ne contavano circa 1,2 milioni: in quattro anni il numero dovrebbe quasi triplicare, un traguardo che richiederà investimenti importanti. In Italia, non è un caso, la carenza di colonnine sta spingendo sempre più automobilisti verso soluzioni alternative alle elettriche, con un boom delle ibride, in particolare plug-in. mrc/azn