Sciopero, 25 mila in piazza a Milano. Falò in Duomo e davanti a consolato Usa

MILANO (ITALPRESS) - Secondo le stime sarebbero state 25 mila le persone che oggi hanno partecipato alle manifestazioni per le strade di Milano in occasione dello sciopero generale contro la legge di Bilancio e il carovita. La Cgil ha però rilanciato, parlando di circa 100 mila manifestanti, la metà dei quali solo nel proprio spezzone. Sono stati due i cortei che oggi hanno percorso le strade del capoluogo lombardo: quello degli studenti è partito da Largo Cairoli dietro lo striscione “Fight for our future, not their wars”, mentre quello della Cgil ha preso avvio a Piazzale Cadorna. I due cortei si sono poi riuniti ma mentre quello del sindacato si è fermato a Piazza XXV aprile per i comizi finali, quello studentesco si è poi diretto verso Piazza Duomo. xu9/pc/azn