Salute mentale, Unobravo “Solo il 38% dei pazienti è uomo. Smontare tabù culturale”

MILANO (ITALPRESS) - Unobravo è una società benefit che ha supportato 500.000 pazienti grazie a 9.500 terapeuti e 270 dipendenti tra Italia, Spagna e Francia. A presentarla, in un'intervista all'agenzia di stampa Italpress è Corena Pezzella, psicoterapeuta e clinical manager di Unobravo. Anche se il dato è in crescita, solo il 38% dei pazienti che si rivolgono al supporto psicologico è rappresentato da uomini. "Siamo cresciuti in contesti che differenziavano l'alfabetizzazione emotiva in base al genere – osserva la psicoterapeuta – e in cui per un uomo mostrare vulnerabilità viene ancora percepito come non accettabile dalla società. Occorre smontare tabù culturali".(ITALPRESS) trl/gsl