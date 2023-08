Tg Sport – 2/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Delusione Italia al Mondiale, ko col Sudafrica ed eliminazione - Inter e Milan tra tournée e mercato - Ciclismo, scelti i nove azzurri per il Mondiale in Scozia - Doppia medaglia per Abati agli Europei di sollevamento pesi - A 45 anni Gianluigi Buffon dice basta, si ritira Superman - Presentati al Coni gli Europei di Volley 2023 mc/gtr