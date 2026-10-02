Tg Sport – 2/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale, Mancini e Bastoni per la sfida alla Francia - Roma, problema al ginocchio per Cristante: stop di tre settimane - Portogallo, vittorie in Nations League ma esplode il caso Ronaldo - Premier League, il Manchester City fa ricorso e si proclama innocente - F1, Leclerc svetta nelle libere a Sepang: vince la pioggia sventata - MotoGp, Alex Marquez il più veloce a Motegi, Bagnaia costretto al Q1 - Tennis, Medvedev parte bene a Pechino e batte Carreño Busta - Tennis, Sinner supera l'esame e conquista la patente della moto - Ipotesi commissariamento Figc, il ministro Abodi passa la palla al Coni azn