UE, in un anno quasi 350mila disoccupati in più

ROMA (ITALPRESS) - La disoccupazione resta stabile nell’area euro, ma aumenta rispetto a un anno fa. Secondo i dati Eurostat relativi al mercato del lavoro di agosto 2026, infatti, il tasso si attesta al 6,4%, invariato rispetto a luglio e in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nell’Unione europea il dato è al 6,1%, anch’esso stabile su base mensile e in crescita rispetto un anno fa. Secondo l’ufficio statistico dell’Unione europea, ad agosto i disoccupati nell’Ue sono circa 13 milioni, di cui oltre 11 milioni nell’area euro. Su base annua, invece, l’incremento è di circa 350 mila persone nell’Unione europea. Particolarmente rilevante il dato sulla disoccupazione giovanile. Gli under 25 senza lavoro sono quasi 3 milioni nell’Ue. Nell’area euro il dato è invece in lieve calo rispetto al mese precedente. Il quadro tuttavia varia sensibilmente tra i Paesi. In Italia il tasso di disoccupazione sale al 6,2% ad agosto, con circa 1,6 milioni di persone senza lavoro. Più marcato l’aumento tra i giovani: il tasso raggiunge il 20% con circa 250 mila under 25 disoccupati. abr/azn