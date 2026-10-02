Tg News – 2/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Volo Flydubai, Netanyahu “Pilota estremista islamico” - Congresso spagnolo boccia decreto governo su misure per la casa - Ancora proteste in Francia, 100 scuole chiuse e disordini - Attacco russo su Kiev, colpito ancora il Ponte Sud - Botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni - Mattarella in visita del Principato di Monaco - Medici ospedalieri, in un anno più dimissioni che pensionamenti - Apre a Milano il Mulino Bistrò, il nuovo spazio dedicato alla colazione - Previsioni 3B Meteo 3 Ottobre /gtr