Neet in calo in Italia ma è ancora emergenza

MILANO (ITALPRESS) - Il fenomeno dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né studiano, in Italia è in forte diminuzione, ma continua a rappresentare una delle principali sfide sociali ed economiche del Paese. È quanto emerge dalla ricerca “La condizione NEET. Dati, cause e politiche di un fenomeno in calo”, nata su impulso e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, e realizzata dalla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi. Quello dei Neet è un fenomeno sociale con significativi risvolti economici: 1,2 milioni di giovani inattivi non contribuiscono alla crescita del Paese, un potenziale inespresso che porterebbe ricadute positive su occupazione, benessere e produttività. Tra le iniziative in campo, c’è ZeroNeet, programma strategico promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione Lombardia e l'istituto di credito guidato da Carlo Messina. f49/sat/azn