Giustizia più vicina, tappa a Siracusa per il progetto Uffici di Prossimità

SIRACUSA (ITALPRESS) - Il ruolo dei nuovi presìdi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi i temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per “Uffici di Prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana col supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica, ospitata nel Tribunale aretuseo, ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini. L’iniziativa mira a costruire una rete diffusa capace di semplificare l’accesso ai servizi giudiziari. f13/mrc/gtr