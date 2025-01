Tg Sport – 2/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Calcio in lutto, è morto Aldo Agroppi - Supercoppa, la prima di Conceiçao contro la Juve - Balotelli vuole vincere la sua sfida per il Genoa - La Virtus pronta per l’Eurolega, trasferta greca - Motomondiale 2025, super sfida interna tra Bagnaia e Marquez - Classifica degli sportivi 2024, Sinner solo ottavo ari/gtr