Tg Sport – 19/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Prima da incubo per il Napoli, bene la Lazio - La Roma non sfonda, pari anche tra Bologna e Udinese - Guizzo di Pecco in Austria, vittoria e primo posto in classifica - Lettera aperta di Tamberi, ecco le mie verità - La Barba al Palo - Da vergogna a vergogna mc/gtr