Tg Sport – 19/7/2023

In questa edizione: - Tutti vogliono Morata, ora c’è anche la Juventus - Caos tra B e C, possibile slittamento dei campionati - Mondiali Pallanuoto, due su due del Settebello - Nuoto artistico, argento azzurro nel tecnico a squadre - L’Ippodromo Snai si prepara per l’Europeo di salto a ostacoli mc/gtr