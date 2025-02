Tg Sport – 19/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Al Milan non basta Gimenez, il Feyenoord passa il turno - Bruges bravo e fortunato, l’Atalanta è fuori dalla Champions - Presentata la Ferrari SF-25, una rossa da mondiale - Jasmine Paolini si fa male, perde e viene eliminata a Dubai - Equitazione, Di Paola "Obiettivo Los Angeles in tutte le discipline" gm/gtr