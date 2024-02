Tg Sport – 19/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roma e Bologna super, il Milan KO a Monza - Napoli vince la Coppa Italia, battuta Milano in finale - Sinner non si ferma più, campione a Rotterdam - Quinta coppa consecutiva per Conegliano, Milano KO al tie-break - La Barba al Palo - Il Bologna mette tutti d'accordo gm/mrv