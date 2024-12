Tg Sport – 19/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppa Italia, Atalanta e Roma avanti con forza - Milan, a Verona per ritrovare la strada - Senza Shengelia la Virtus Bologna perde in Grecia - Ferrari, Vasseur carica il team per un 2025 da sogno - Torna il Gran Gala Sport di Opes "Generatore di valori e opportunità" /gtr