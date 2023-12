Tg Sport – 19/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Salernitana dura un tempo, poker Atalanta - Coppa Italia, Inter-Bologna a San Siro per i sogni di entrambe - Pogacar ci prova, vuole la doppietta giro-tour - Volley, Trento e Conegliano in vetta alle classifiche - Calcio d’Europa, la situazione dei top campionati - Milano-Cortina, Abodi “Pista bob? C’è ancora tempo per le decisioni" glb/gtr