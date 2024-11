Tg Sport – 19/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vlahovic ko in nazionale, Juve senza punte col Milan - Clamoroso esonero di Gilardino al Genoa, arriva Vieira - Italia spettacolare, sarà finalissima di Billie Jean King Cup - Verso Las Vegas, la Ferrari si prepara per vincere - Trento non si ferma più, Bologna all’inseguimento mc/gtr