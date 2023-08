Tg Sport – 18/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Uefa, Inzaghi e Spalletti con Guardiola per il premio di miglior allenatore - Parte la Serie A, subito big match a San Siro - La Moto GP in Austria, Bagnaia e Bezzecchi cercano il riscatto - Tita-Banti i velisti più forti, l’Italia strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi - Il Pallone Racconta - Il campionato è pronto a partire glb/gtr