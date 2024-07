Tg Sport – 18/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Rabiot ha i bagagli pronti, sarà addio alla Juventus - Taremi subito protagonista, la Roma ne fa 6 al Latina - Ferrari, Vasseur ottimista spinge la rossa verso l’Ungheria - US Open, saranno 14 gli azzurri ammessi al main draw - Il Milan in festa per i 125 anni con tre partite e una maglia speciale - Zanotti “Sciabola azzurra pronta per Parigi, ho grande fiducia” gm/gtr