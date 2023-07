Tg Sport – 18/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Onana ai saluti, Inter a tutta su Sommer - Ronaldo, addio all’Europa e stoccata a Messi - Il Setterosa è un rullo compressore, doppia vittoria al mondiale - Larissa Iapichino salta 6.93, è Oro agli Europei under 23 - Carlos Alcaraz dà il via alla nuova era del tennis mondiale - Under 19 da sogno, ora bisogna scrivere il futuro gm/gtr