Tg Sport – 18/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juve in Olanda per conquistare gli ottavi di Champions - Il Genoa vince e scappa, il Parma esonera Pecchia - Sei Nazioni, esame di maturità per l’Italia con la Francia - Forfait di Musetti a Rio, Paolini agli Ottavi a Dubai - Vittorio Polidori nuovo presidente della Fitarco /gtr