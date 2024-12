Tg Sport – 18/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppa Italia, poker della Juventus al Cagliari - L’Inter torna in campo con l’Udinese, allarme Barella rientrato - Dopo 6 vittorie di fila, l’Olimpia è sconfitta in Eurolega - L’Nba Cup è di Milwaukee, decisivo Antetokounmpo - Milan, con SNAIFUN svelato un murale per celebrare 125 anni del club ari/mrv