Tg Sport – 18/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner leggendario, trionfo assoluto alle ATP Finals - La Francia espugna San Siro, Italia battuta 3-1 - Bagnaia vince ma non basta, il titolo è di Martin - L’Italrugby rimonta la Georgia e vince 20-17 - La Barba al Palo - Non siamo guariti, agli azzurri serve un leader mc/gtr