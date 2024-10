Tg Sport – 18/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter prepara una settimana importante, le scelte di Inzaghi - Malore per Zeman, ricoverato ma non in pericolo di vita - Clamoroso tonfo dell’Olimpia, da + 27 alla sconfitta in Eurolega - Nelle pre-qualifiche in Australia comandano i Marquez - Six Kings Slam, il ricchissimo montepremi per Sinner o Alcaraz mc/mrv