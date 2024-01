Tg Sport – 18/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La carica di Inzaghi “Vogliamo un’altra Supercoppa” - Mancini e il clima teso in Arabia Saudita, che accuse al ct - Volley maschile, le italiane tutte prime ai quarti - Sorride solo Paolini, Sonego out con Alcaraz - "Campioni di Vita", gli studenti incontrano gli azzurri paralimpici ari/gtr