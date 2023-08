Tg Sport – 17/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Manchester City vince la Supercoppa Europea, Siviglia ko ai rigori - Roma e Lazio, che colpi! Paredes e Sanchez da Mourinho, Lloris per Sarri - Pogba ritorno con gol, la Juve sogna il recupero del suo campione - A Cincinnati si ammaina il tricolore, tutti out gli italiani - Sabato al via i mondiali di atletica, a Budapest l’Italia sogna in grande - Palio dell’Assunta, a Siena trionfa trionfa l’Oca gm/gtr