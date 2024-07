Tg Sport – 17/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un’Italia del calcio fa sorridere, le donne si qualificano a Euro 2025 - È già febbre da Pallone d’Oro, i favoriti per questo 2024 - Basket, ecco il calendario di Eurolega per Milano e Bologna - Fognini ai quarti a Gstaad, ora tocca a Berrettini qualificarsi - Canottaggio, Abagnale “Le Olimpiadi una grande opportunità” gm/gtr